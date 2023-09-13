Орхан Мамедов высоко оценил результаты команды по мини-футболу "Зиря" в Лиге Чемпионов

Президент Федерации мини-футбола Азербайджана и председатель Наблюдательного совета клуба "Зиря" Орхан Мамедов высоко оценил результаты команды в Лиге Чемпионов. Как сообщили Report в пресс-службе Федерации, об этом Мамедов сказал, принимая игроко

Президент Федерации мини-футбола Азербайджана и председатель Наблюдательного совета клуба "Зиря" Орхан Мамедов высоко оценил результаты команды в Лиге Чемпионов.



Как сообщили Report в пресс-службе Федерации, Орхан Мамедов встретился с членами команды, ставшей бронзовым призером континентального турнира.



Он поздравил спортсменов и подчеркнул, что ожидает от них более высоких результатов в следующем соревновании.



Затем был заслушан отчет главного тренера Эльшада Гулиева по соревнованиям. В заключение была сделана памятная фотография с членами команды.



Отметим, что в матче за третье место Лиги Чемпионов, проходившем в румынском городе Орадя. "Зиря" обыграла местный клуб АЕК со счетом 5:1.