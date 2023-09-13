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Орхан Мамедов высоко оценил результаты команды по мини-футболу "Зиря" в Лиге Чемпионов

Орхан Мамедов высоко оценил результаты команды по мини-футболу "Зиря" в Лиге Чемпионов Президент Федерации мини-футбола Азербайджана и председатель Наблюдательного совета клуба "Зиря" Орхан Мамедов высоко оценил результаты команды в Лиге Чемпионов. Как сообщили Report в пресс-службе Федерации, об этом Мамедов сказал, принимая игроко
Футбол
13 сентября 2023 г. 16:57
Орхан Мамедов высоко оценил результаты команды по мини-футболу Зиря в Лиге Чемпионов

Президент Федерации мини-футбола Азербайджана и председатель Наблюдательного совета клуба "Зиря" Орхан Мамедов высоко оценил результаты команды в Лиге Чемпионов.

Как сообщили Report в пресс-службе Федерации, Орхан Мамедов встретился с членами команды, ставшей бронзовым призером континентального турнира.

Он поздравил спортсменов и подчеркнул, что ожидает от них более высоких результатов в следующем соревновании.

Затем был заслушан отчет главного тренера Эльшада Гулиева по соревнованиям. В заключение была сделана памятная фотография с членами команды.

Отметим, что в матче за третье место Лиги Чемпионов, проходившем в румынском городе Орадя. "Зиря" обыграла местный клуб АЕК со счетом 5:1.

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Версия на азербайджанском языке ФотоOrxan Məmmədov “Zirə” minifutbol komandasının Çempionlar Liqasındakı nəticələrini yüksək qiymətləndirib

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