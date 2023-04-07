Орхан Мамедов: В наших планах - проведение в Азербайджане чемпионатов мира и Европы

В наши планы входит проведение в Азербайджане чемпионатов мира и Европы по мини-футболу.

В наши планы входит проведение в Азербайджане чемпионатов мира и Европы по мини-футболу.

Как сообщает Report, об этом сказал почетный президент Федерации мини-футбола Азербайджана Орхан Мамедов на церемонии жеребьевки Международного турнира по мини-футболу, посвященного 100-летию общенационального лидера Гейдара Алиева.

Глава федерации отметил, что в настоящее время ведутся переговоры в этом направлении: "Мы верим, что организаторы, учитывая опыт проведения международных спортивных соревнований и туристический потенциал нашей страны, с радостью примут нашу заявку".

О.Мамедов сообщил, что Федерация мини-футбола также решила провести международный турнир в связи с "Годом Гейдара Алиева": "Мы провели переговоры с рядом федераций по этому поводу и в итоге добились желаемого. Это будет товарищеский турнир, но с учетом его цели и важности, мы ждем от наших спортсменов только победы".