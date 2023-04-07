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Орхан Мамедов: В наших планах - проведение в Азербайджане чемпионатов мира и Европы

Орхан Мамедов: В наших планах - проведение в Азербайджане чемпионатов мира и Европы В наши планы входит проведение в Азербайджане чемпионатов мира и Европы по мини-футболу.
Футбол
7 апреля 2023 г. 16:30
Орхан Мамедов: В наших планах - проведение в Азербайджане чемпионатов мира и Европы

В наши планы входит проведение в Азербайджане чемпионатов мира и Европы по мини-футболу.

Как сообщает Report, об этом сказал почетный президент Федерации мини-футбола Азербайджана Орхан Мамедов на церемонии жеребьевки Международного турнира по мини-футболу, посвященного 100-летию общенационального лидера Гейдара Алиева.

Глава федерации отметил, что в настоящее время ведутся переговоры в этом направлении: "Мы верим, что организаторы, учитывая опыт проведения международных спортивных соревнований и туристический потенциал нашей страны, с радостью примут нашу заявку".

О.Мамедов сообщил, что Федерация мини-футбола также решила провести международный турнир в связи с "Годом Гейдара Алиева": "Мы провели переговоры с рядом федераций по этому поводу и в итоге добились желаемого. Это будет товарищеский турнир, но с учетом его цели и важности, мы ждем от наших спортсменов только победы".

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Версия на английском языке Orkhan Mammadov: Holding World and European championships is among main goals
Версия на азербайджанском языке Orxan Məmmədov: "Əsas planlarımızdan biri dünya və Avropa çempionatını Azərbaycanda keçirməkdir"

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