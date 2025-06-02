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Орхан Мамедов: Мы стали чемпионами мира благодаря поддержке и благословению президента Ильхама Алиева

Орхан Мамедов: Мы стали чемпионами мира благодаря поддержке и благословению президента Ильхама Алиева Президент Федерации мини-футбола Азербайджана Орхан Мамедов прокомментировал победу национальной сборной на прошедшем в Баку чемпионате мира.
Футбол
2 июня 2025 г. 02:37
Орхан Мамедов: Мы стали чемпионами мира благодаря поддержке и благословению президента Ильхама Алиева

Президент Федерации мини-футбола Азербайджана Орхан Мамедов прокомментировал победу национальной сборной на прошедшем в Баку чемпионате мира.

Как сообщает Report, функционер пообщался с журналистами после церемонии награждения.

Он назвал достижение азербайджанской команды историческим.

"Трудно выразить чувства словами. Выражаем благодарность азербайджанскому народу, болельщикам, собравшимся на Национальной арене гимнастики, без их поддержки было бы трудно добиться такого успеха. Наши футболисты безупречно продвигались на протяжении всего чемпионата. В финале они также выступили великолепно, подарив нам радость победы", - отметил О.Мамедов.

Он подчеркнул исключительную роль президента Азербайджана Ильхама Алиева в завоевании сборной титула чемпиона мира.

"Мы не должны забывать о поддержке президента Ильхама Алиева. Благодаря его поддержке и благословению мы смогли одержать победу. За это мы выражаем глубокую благодарность главе государства. Мы постоянно ощущаем государственную поддержку, будем делать все возможное для привлечения молодого поколения к мини-футболу", - заключил Орхан Мамедов.

Отметим, что сборная Азербайджана со счетом 4:2 обыграла в финале Венгрию и стала победителем мундиаля.

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Версия на азербайджанском языке Orxan Məmmədov: "Prezident İlham Əliyevin dəstəyi, xeyir-duası sayəsində dünya çempionu olduq"

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