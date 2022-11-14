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Орхан Мамедов: Мини-футбол широко распространен среди населения

Орхан Мамедов: Мини-футбол широко распространен среди населения Мини-футбол широко распространен среди населения.
Футбол
14 ноября 2022 г. 15:17
Орхан Мамедов: Мини-футбол широко распространен среди населения

Мини-футбол широко распространен среди населения.

Как сообщает Report, об этом заявил почетный президент Федерации мини-футбола Азербайджана Орхан Мамедов на церемонии жеребьевки чемпионата страны сезона 2022/2023.

Он отметил, что в стране мини-футбол развивается: "Местные предприниматели вкладывают значительные средства в эту сферу. Как в Баку, так и в прилегающих районах начали функционировать площадки для мини-футбола. В Баку уже около 40 площадок для мини-футбола. Вопрос о доведении этого вида спорта до профессионального уровня давно стоит на повестке дня. Поэтому мы создали Федерацию и вступили в Европейскую федерацию".

Орхан Мамедов напомнил, что победитель чемпионата Азербайджана представлял страну на международной арене: "Благодаря последнему чемпионату мы стали представлять нашу страну в Европе. Уверен, что и в дальнейшем мероприятия, проводимые под нашим флагом, получат широкий размах".

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Версия на азербайджанском языке AMF-in fəxri prezidenti: "Minifutbol artıq əhali arasında geniş yayılıb"

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