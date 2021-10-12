Опубликованы стартовые составы сборных Азербайджана и Сербии

Объявлены стартовые составы сборных Сербии и Азербайджана, которые сыграют в рамках восьмого тура отборочного раунда чемпионата мира по футболу 2022 года.

Объявлены стартовые составы сборных Сербии и Азербайджана, которые сыграют в рамках восьмого тура отборочного раунда чемпионата мира по футболу 2022 года.

Как передает Report, команды выйдут на поле в следующих составах:

Сербия: Райкович, Велкович, Настасич, Йович, Митрович, Лукич, Костич, Влахович, Милинкович-Савич, Груич, Лазович.

Главный тренер: Драган Стойкович.

Азербайджан: Ш.Магомедалиев, Г.Гараев, А.Салахлы, Х.Хагверди, М.Медведев, Э.Махмудов, Р.Дадашов, А.Гусейнов, А.Кривоцюк, Ф.Озобич, А.Абдуллаев.

Главный тренер: Джанни Де Бьязи.

Отметим, что матч начнется в 22:45.