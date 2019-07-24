Опубликованы стартовые составы "Дандолка" и "Карабах"а

В первом матче второго квалификационного раунда Лиги Чемпионов УЕФА опубликованы стартовые составы «Дандолк»а и «Карабах»а.
Как передаёт Report, команды выйдут с такими составами:
«Дандолк»:
1.Г.Роджерс, 2. Ш.Геннон, 4. Ш.Хоаре, 5.К.Шилдз, 7. М.Даффи, 9. П.Хобан (кап.), 10. Дж.МакГрет, 11. П.МакЭлени, 14. Д.МАссей, 18. Р.Бенсон, 44. Э.Бойл.
«Карабах»:
13. Вагнер, 2. Г.Гараев, 3. Айлтон, 4. Р.Мамедов, 5. М.Медведев, 6. С.Славчев, 9. Ромеро, 11. М.Эмрели, 14. Р.Садыгов (кап.), 17. А.Зубир, 20. Р.Алмейда.
Отметим, что матч состоится в 22:45 по бакинскому времени на стадионе «Ориель парк» в городе Дандолк.
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