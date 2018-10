Опубликована официальная песня чемпионата мира-2018 - ВИДЕО

Баку. 25 мая. REPORT.AZ/ В интернете опубликована официальная песня чемпионата мира по футболу в России.

Как сообщает Report, композицию под названием Live It Up исполнили американский актер и хип-хоп-исполнитель Уилл Смит, Ники Джем и албанская певица Эра Истрефи. Продюсером выступил американец Diplo. Официальный клип на Live It Up выйдет 7 июня. Также Смит, Джем и Истрефи споют перед финальным матчем ЧМ, который состоится 15 июля в "Лужниках".

Напомним, что Чемпионат мира по футболу впервые пройдет в России с 14 июня по 15 июля в 11 городах.