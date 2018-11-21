Опрос показал страны с наибольшим числом футбольных болельщиков-расистов

Баку. 21 ноября. REPORT.AZ/ Опрос британской антидискриминационной компании Kick It Out и приложения Forza Football показал, что меньше всего с расизмом сталкиваются футбольные болельщики из России и Голландии — 41 и 38% соответственно.

Как передает Report со ссылкой на "Известия", об этом сообщает Sky Sports.

А самый большой процент фанатов заметили проявления дискриминации по национальному признаку в Коста-Рике и Перу — в среднем 77%.

В опросе приняли участие 27 тыс. болельщиков из 38 стран мира. Средний показатель по всем опрошенным государствам составляет около 50–54%. В Великобритании этот показатель достиг 50%, передает телеканал «360».

Более 60% респондентов поддерживают идею лишения команды очков в турнире в качестве наказания, если ее болельщиков признают виновными в расизме.