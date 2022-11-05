Определятся победители турнира в память о журналистах-шехидах

Определятся победители традиционного футбольного турнира любительских команд в память о журналистах-шехидах Магерраме Ибрагимовае и Сирадже Абышове, приуроченного к 8 ноября - Дню Победы.

Определятся победители традиционного футбольного турнира любительских команд в память о журналистах-шехидах Магерраме Ибрагимовае и Сирадже Абышове, приуроченного к 8 ноября - Дню Победы.

Как передает Report, 6 ноября состоится встреча за третье место.

В 09:30 встретятся команды "Арданыш "и "Ада Тепе". Затем состоится финальный матч, где встретятся команды "Гёйче" и "Новоивановка".

Победителям мемориального турнира будут преподнесены призы, кубок, медали и подарки в номинациях "Лучший футболист", "Лучший бомбардир", "Лучший вратарь" и "Самый молодой игрок".

Среди участников есть журналисты, готовившие оперативные новости, репортажи с фронта в ходе 44-дневной Отечественной войны. Брат журналиста-шехида Магеррама Ибрагимова Аскер Ибрагимов выступает в команде "Арданыш", брат Сираджа Абышова Ширзад Абышов - в команде "Медиа".

Информационную поддержку традиционному мемориальному турниру оказывают Информационное агентство Report и сайт Rakurs.az.

Напомним, что 4 июня 2021 года транспортное средство с журналистами, проводящими съемку на освобожденных территориях после окончания Отечественной войны, подорвалось на противотанковой мине в районе села Сусузлуг Кяльбаджарского района. В результате погибли корреспондент АЗЕРТАДЖ Магеррам Ибрагимов, оператор AZTV Сирадж Абышов и заместитель представителя главы Исполнительной власти Кяльбаджарского района по сельскому административному округу Сусузлуг Ариф Алиев, еще четверо получили ранения.

Распоряжением президента Азербайджана Ильхама Алиева Абышев Сирадж Абыш оглу, Алиев Ариф Агалар оглу и Ибрагимов Магеррам Али оглу были награждены орденом "За службу Отечеству" 3-й степени.