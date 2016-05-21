Сегодня определится победитель Чемпионата Европы в Баку

Баку. 21 мая. REPORT.AZ/ Сегодня определится победитель чемпионата Европы по футболу U-17.
Как сообщает Report, в финале встретятся Португалия и Испания.
Матч, который состоится на стадионе Bakcell Arena в 20:00, будет обслуживать чешский рефери Петр Арделеану.
Сборная Португалии до финала не пропустила ни одного гола.
В 1/4 финала Португалия обыграла Австрию со счетом 5:0, а Испания одолела Англию со счетом 1:0. В полуфинале соответственно, Голландию (2:0), и Германию (2:1).
Это будет второй финальный матч между португальским и испанским сборными U-17 за всю историю. В первый раз в 2003 году Португалия одержала победу со счетом 2:1.
Чемпионат Европы
ФИНАЛ
20:00. Португалия-Испания
Судьи: Петр Арделеану (Чехия), Балаж Бузаш (Венгрия), Джейхун Сесигюзель (Турция), Гуннар Ярл Йонссон (Исландия)
Bakcell Arena.
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