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    Сегодня определится победитель Чемпионата Европы в Баку

    В финале встретятся Португалия и Испания

    Баку. 21 мая. REPORT.AZ/ Сегодня определится победитель чемпионата Европы по футболу U-17.

    Как сообщает Report, в финале встретятся Португалия и Испания.

    Матч, который состоится на стадионе Bakcell Arena в 20:00, будет обслуживать чешский рефери Петр Арделеану. 

    Сборная Португалии до финала не пропустила ни одного гола.  

    В 1/4 финала Португалия обыграла Австрию со счетом 5:0, а Испания одолела Англию со счетом 1:0. В полуфинале соответственно, Голландию (2:0), и Германию (2:1). 

    Это будет второй финальный матч между португальским и испанским сборными U-17 за всю историю. В первый раз в 2003 году Португалия одержала победу со счетом 2:1.

    Чемпионат Европы

    ФИНАЛ

    20:00. Португалия-Испания

    Судьи: Петр Арделеану (Чехия), Балаж Бузаш (Венгрия), Джейхун Сесигюзель (Турция), Гуннар Ярл Йонссон (Исландия)

    Bakcell Arena.

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