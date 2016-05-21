Сегодня определится победитель Чемпионата Европы в Баку

Баку. 21 мая. REPORT.AZ/ Сегодня определится победитель чемпионата Европы по футболу U-17.

Как сообщает Report, в финале встретятся Португалия и Испания.

Матч, который состоится на стадионе Bakcell Arena в 20:00, будет обслуживать чешский рефери Петр Арделеану.

Сборная Португалии до финала не пропустила ни одного гола.

В 1/4 финала Португалия обыграла Австрию со счетом 5:0, а Испания одолела Англию со счетом 1:0. В полуфинале соответственно, Голландию (2:0), и Германию (2:1).

Это будет второй финальный матч между португальским и испанским сборными U-17 за всю историю. В первый раз в 2003 году Португалия одержала победу со счетом 2:1.

Чемпионат Европы

ФИНАЛ

20:00. Португалия-Испания

Судьи: Петр Арделеану (Чехия), Балаж Бузаш (Венгрия), Джейхун Сесигюзель (Турция), Гуннар Ярл Йонссон (Исландия)

Bakcell Arena.