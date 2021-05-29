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Определится победитель Лиги чемпионов

Определится победитель Лиги чемпионов Английские футбольные клубы "Манчестер Сити" и "Челси" 29 мая встретятся в финале Лиги чемпионов.
Футбол
29 мая 2021 г. 07:49
Определится победитель Лиги чемпионов

Английские футбольные клубы "Манчестер Сити" и "Челси" 29 мая встретятся в финале Лиги чемпионов.

Как передает Report, встреча пройдет в Порту на стадионе "Драгау" и начнется в 23:00 по бакинскому времени.

Команды подходят к финалу в полных составах. Лучшим бомбардиром в составе "Челси" является французский нападающий Оливье Жиру, на счету которого шесть мячей в восьми играх Лиги чемпионов. У "Манчестер Сити" больше всего голов на счету Рияда Мареза (четыре гола в 11 встречах).

Встречу обслужит испанская судейская бригада во главе с Матеу Лаосом, его помощниками станут Пау Дэвис и Роберто Паломор, резервным арбитром назначен Карлос Гранде.

Изначально финальный матч Лиги чемпионов должен был пройти в Стамбуле. Власти Турции 3 мая отменили требование для прибывающих в республику путешественников из 16 государств, включая Великобританию, предоставлять ПЦР-тест с отрицательным результатом, данное решение вступило в силу с 15 мая. Однако Турция попала в британский список стран с высоким уровнем распространения коронавирусной инфекции, из-за чего болельщики обоих клубов испытали бы проблемы с посещением игры.

Союз европейских футбольных ассоциаций допустил на встречу 16 500 болельщиков. "Манчестер Сити" и "Челси" было выделено по 6 000 билетов.

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