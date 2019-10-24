Определился второй финалист Кубка Либертадорес

В ответном полуфинальном матче Кубка Либертадорес "Фламенго" принимал "Гремио". Встреча прошла на стадионе "Маракана" в Рио-де-Жанейро и завершилась со счётом 5:0.

Как сообщает Report, первый матч команд завершился со счётом 1:1. Таким образом, в финал Кубка Либертадорес пробился "Фламенго", по сумме двух встреч одержавший победу со счётом 6:1.

В решающем матче турнира бразильской команде предстоит сыграть с "Ривер Плейт", финальная игра пройдет 24 ноября в чилийской столице и стартует в 00:30 по бакинскому времени.