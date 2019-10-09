Определился стартовый состав сборной Азербайджана на матче с Бахрейном

Определился стартовый состав предстоящего товарищеского матча сборных Азербайджана и Бахрейна.
Как сообщает Report, возглавляемая Николой Юрчевичем команда выйдет на игровое поле в следующем составе:
Вратарь: Эмиль Балаев
Защитники: Шахрияр Рагимов, Бадави Гусейнов (к), Бахлул Мустафазаде, Аббас Гусейнов
Полузащитники: Ричард Алмейда, Эдди Исрафилов, Эмин Махмудов
Нападающие: Агабала Рамазанов, Руфат Дадашов, Рамиль Шейдаев.
Отметим, что предстоящий сегодня в городе Ар Рифа на Национальном стадионе Бахрейна матч начнется в 20:30 по бакинскому времени.
Təbriz QuliyevАвтор новости