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Баку. 9 мая. REPORT.AZ/ Определился стадион, где состоится финальный матч Кубка Азербайджана по футболу.

Как сообщает Report, встреча пройдет на республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова.

25 мая встретятся команды "Карабах" и"Нефтчи".

Отметим, что несмотря на то, что республиканский стадион находится на балансе министерства молодежи и спорта, он арендуется командой "Карабах". Недавно были проведены работы по капитальному ремонту газона стадиона.