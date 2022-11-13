Определился состав сборной Азербайджана U-21 на игры с Венгрией и Швецией

Определился состав сборной Азербайджана по футболу U-21, которая в рамках сборов с 15 по 20 ноября в турецкой Анталии, проведет товарищеские матчи с соответствующими командами Венгрии и Швеции.

Определился состав сборной Азербайджана по футболу U-21, которая в рамках сборов с 15 по 20 ноября в турецкой Анталии, проведет товарищеские матчи с соответствующими командами Венгрии и Швеции.

Об этом передает Report со ссылкой на официальный сайт Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА).

Согласно информации, азербайджанские футболисты сыграют со своими сверстниками из Венгрии 17 ноября, а из Швеции - 20 ноября.

Ниже представлен список приглашенных в сборную игроков: