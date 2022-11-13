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Определился состав сборной Азербайджана U-21 на игры с Венгрией и Швецией

Определился состав сборной Азербайджана U-21 на игры с Венгрией и Швецией Определился состав сборной Азербайджана по футболу U-21, которая в рамках сборов с 15 по 20 ноября в турецкой Анталии, проведет товарищеские матчи с соответствующими командами Венгрии и Швеции.
Футбол
13 ноября 2022 г. 21:07
Определился состав сборной Азербайджана U-21 на игры с Венгрией и Швецией

Определился состав сборной Азербайджана по футболу U-21, которая в рамках сборов с 15 по 20 ноября в турецкой Анталии, проведет товарищеские матчи с соответствующими командами Венгрии и Швеции.

Об этом передает Report со ссылкой на официальный сайт Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА).

Согласно информации, азербайджанские футболисты сыграют со своими сверстниками из Венгрии 17 ноября, а из Швеции - 20 ноября.

Ниже представлен список приглашенных в сборную игроков:

N

Имя и фамилия

Клуб

1

Рза Джафаров

Нефтчи

2

Юсиф Иманов

Сабах

3

Рустам Самигуллин

Сабах

4

Давид Оруджев

Нефтчи

5

Хайям Гусейнов

Туран Товуз

6

Ширхан Гасанзаде

Карабах

7

Абдулла Рзаев

Шамахы

8

Мирали Ахмедов

Шамахы

9

Гусейн Бабаев

Нефтчи

10

Ибрагим Рамазанов

Qəbələ

11

Руфат Аббасов

Нефтчи

12

Сулейман Дамадаев

Габала

13

Вейсал Рзаев

Туран Товуз

14

Джамал Джафаров

Сабах

15

Эльджан Абилов

Нефтчи

16

Эльчин Гасымов

Туран Товуз

17

Мурад Велиев

Левадия Таллин (Эстония)

18

Рамин Насирли

Нефтчи

19

Нихат Фараджли

Тус Кобленц (Германия)

20

Эмиль Сафаров

Габала

21

Тугай Ализаде

Араз-Нахчыван

22

Самир Абдуллаев

Сабаил

23

Мустафа Йылдырым

Чорум ФК (Турция)

24

Нариман Ахундзаде

Карабах
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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın U-21 millisinin yoldaşlıq oyunları üçün heyəti açıqlanıb - SİYAHI

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