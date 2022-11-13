Определился состав сборной Азербайджана U-21 на игры с Венгрией и Швецией

Определился состав сборной Азербайджана по футболу U-21, которая в рамках сборов с 15 по 20 ноября в турецкой Анталии, проведет товарищеские матчи с соответствующими командами Венгрии и Швеции.
Об этом передает
Согласно информации, азербайджанские футболисты сыграют со своими сверстниками из Венгрии 17 ноября, а из Швеции - 20 ноября.
Ниже представлен список приглашенных в сборную игроков:
|
N
|
Имя и фамилия
|
Клуб
|
1
|
Рза Джафаров
|
Нефтчи
|
2
|
Юсиф Иманов
|
Сабах
|
3
|
Рустам Самигуллин
|
Сабах
|
4
|
Давид Оруджев
|
Нефтчи
|
5
|
Хайям Гусейнов
|
Туран Товуз
|
6
|
Ширхан Гасанзаде
|
Карабах
|
7
|
Абдулла Рзаев
|
Шамахы
|
8
|
Мирали Ахмедов
|
Шамахы
|
9
|
Гусейн Бабаев
|
Нефтчи
|
10
|
Ибрагим Рамазанов
|
Qəbələ
|
11
|
Руфат Аббасов
|
Нефтчи
|
12
|
Сулейман Дамадаев
|
Габала
|
13
|
Вейсал Рзаев
|
Туран Товуз
|
14
|
Джамал Джафаров
|
Сабах
|
15
|
Эльджан Абилов
|
Нефтчи
|
16
|
Эльчин Гасымов
|
Туран Товуз
|
17
|
Мурад Велиев
|
Левадия Таллин (Эстония)
|
18
|
Рамин Насирли
|
Нефтчи
|
19
|
Нихат Фараджли
|
Тус Кобленц (Германия)
|
20
|
Эмиль Сафаров
|
Габала
|
21
|
Тугай Ализаде
|
Араз-Нахчыван
|
22
|
Самир Абдуллаев
|
Сабаил
|
23
|
Мустафа Йылдырым
|
Чорум ФК (Турция)
|
24
|
Нариман Ахундзаде
|
Карабах