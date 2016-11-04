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    Определился состав сборной Азербайджана в матче с Северной Ирландией

    Роберт Просинечки отправил приглашения 25 футболистам

    Баку. 4 ноября. REPORT.AZ/ Обнародован состав национальной сборной Азербайджана на матче со сборной Северной Ирландии 11 ноября в городе Белфаст в рамках отборочного раунда чемпионата мира, который пройдет в 2018 году в России. 

    Как сообщает Report, главный тренер Роберт Просинечки отправил приглашения 25 футболистам. 

    ИМЯ, ФАМИЛИЯКЛУБ
    Камран АгаевБоавишта (Португалия)
    Салахат АгаевИнтер
    Анар НазировЗиря
    Рашад СадыговКарабах
    Бадави ГусейновКарабах
    Максим МедведевКарабах
    Гара ГараевКарабах
    Рахид АмиргулиевКарабах
    Ариф ДашдемировКарабах
    Афган ИсмаиловКарабах
    Намиг АлескеровКарабах
    Руслан АбышовИнтер
    Агабала РамазановИнтер
    Тарлан ГулиевИнтер
    Араз АбдуллаевНефтчи
    Рахман ГаджиевНефтчи
    Магомед МирзабековГабала
    Руслан ГурбановГабала
    Эльвин МамедовЗиря
    Дмитрий НазаровЭрцгебирге Ауэ (Германия)
    Эдди ИсрафиловКадис (Испания)
    Павел Пашаев
    		Сталь Каменское (Украина)
    Эмин МахмудовБоавишта (Португалия)
    Рамиль ШейдаевТрабзонспор (Турция)
    Дениз ЙылмазБурсаспор (Турция)
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