Определился состав для матча сборной Беларуси с Азербайджаном - СПИСОК

Баку. 7 марта. REPORT.AZ/ Главный тренер национальной сборной Беларуси по футболу Игорь Криушенко определился с окончательным списком игроков, вызванных на международные товарищеские матчи против сборных Азербайджана и Словении.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт Белорусской федерации футбола (полное название Ассоциация "Белорусская федерация футбола"), главный тренер вызвал в расположение национальной команды 23 футболистов:

20 марта в Баку приедут:

Вратари: Андрей Горбунов ("Динамо-Минск"), Александр Гутор, Павел Павлюченко (оба - "Динамо-Брест").

Защитники: Александр Мартынович ("Краснодар", Россия), Игорь Шитов ("Астана", Казахстан), Денис Поляков (АПОЭЛ, Никосия, Кипр), Сергей Политевич ("Генчлербирлиги", Анкара, Турция), Михаил Сиваков ("Амкар", Пермь, Россия), Максим Володько (БАТЭ, Борисов), Олег Веретило ("Динамо-Брест"), Сергей Матвейчик ("Шахтер", Солигорск).

Полузащитники: Сергей Кисляк ("Иртыш", Павлодар, Казахстан), Станислав Драгун, Игорь Стасевич (оба - БАТЭ, Борисов), Ренан Брессан ("Шавиш", Португалия), Павел Нехайчик ("Динамо-Брест"), Павел Савицкий ("Динамо-Брест", Гродно), Иван Маевский ("Астана", Казахстан), Юрий Кендыш ("Шериф", Тирасполь, Молдова), Юрий Ковалев ("Шахтер", Солигорск).

Нападающие: Максим Скавыш (БАТЭ, Борисов), Денис Лаптев ("Шахтер", Солигорск), Антон Сарока ("Динамо-Минск").

Отметим, что матч с Азербайджаном состоится 23 марта на Бакинском олимпийском стадионе, а со Словенией - на стадионе "Стожице" в Любляне.