Определился состав бригады азербайджанских арбитров на игре Лиги Европы

Баку. 26 сентября. REPORT.AZ/ Рефери ФИФА, азербайджанец Алияр Агаев получил назначение на игру между клубами "Рим" (Италия) и "Астра" (Румыния), которая пройдет в группе Е Лиги Европы.

Об этом Report сообщил сам 29-летний рефери.

По его словам, на встрече в столице Италии арбитрами боковой линии будут Зейнал Зейналов и Рза Мамедов. Мубариз Гашимов будет четвертым судьей, Орхан Мамедов и Рагим Гасанов - дополнительными помощниками арбитра.

Судейская бригада Азербайджана отправится в Рим 28 сентября.

Отметим, что матч пройдет 29 сентября. Начало в 23:05 по бакинскому времени.