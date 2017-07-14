Определился соперник клуба "Карабах" в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов

В случае победы над "Самтредиа", представитель Азербайджана встретится с чемпионом Молдовы или Албании

14 июля, 2017 15:15

https://report.az/storage/news/bae04ef502acbc9bb1e4c346c30f2463/b43b27bc-1fab-41e6-8060-4d6f48e2dab8_292.jpg Баку. 14 июля. REPORT.AZ/ Состоялась жеребьёвка третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов по футболу. Как сообщает Report, в результате жеребьёвки определился потенциальный соперник клуба "Карабах". В случае победы агдамского представителя над грузинским клубом "Самтредиа", команда встретится с победителем пары "Шериф" (Молдова) - "Кукеси"(Албания). В первых матчах второго квалификационного раунда"Карабах" победил соперника в Баку со счетом 5:0, "Шериф" одержал победу над "Кукеси" в Тирасполе со счетом 1:0. Результаты жеребьевки:

Путь чемпионов "Славия" (Прага, Чехия) - победитель пары БАТЭ (Борисов, Беларусь) / "Алашкерт" (Армения) "Спартак" (Юрмала, Латвия) / "Астана" (Казахстан) -"Мариехамн" (Финляндия) / "Легия" (Польша) "Зриньски" (Босния и Герцеговина) / "Марибор" (Словения) -"Хабнарфьордюр" (Исландия) / "Викингур" (Фарерские острова) "Жилина" (Словакия) / "Копенгаген" (Дания) - "Мальмё" (Швеция) / "Вардар" (Македония) "Линфилд" (Северная Ирландия) / "Селтик" (Шотландия) - "Дандолк" (Ирландия) / "Русенборг" (Норвегия) "Хапоэль" (Беэр-Шева, Израиль) / "Гонвед" (Венгрия) - "Жальгирис" (Литва) / "Лудогорец" (Болгария) "Вииторул" (Румыния) - АПОЭЛ (Кипр) / "Дюделанж" (Люксембург) "Хибернианс" (Мальта) / "Зальцбург" (Австрия) - "Риека" (Хорватия) / ТНС (Уэльс) "Карабах" (Азербайджан) / "Самтредиа" (Грузия) - "Шериф" (Молдова) / "Кукеси" (Албания) "Партизан" (Сербия) / "Будучност" (Монтенегро) - "Олимпиакос" (Греция) Путь нечемпионов "Стяуа" (Бухарест, Румыния) - "Виктория" (Пльзень, Чехия) "Динамо" (Киев, Украина) - "Янг Бойз" (Швейцария) "Ницца" (Франция) - "Аякс" (Голландия) АЕК - (Греция) - МОИК (Россия) "Брюгге" - (Бельгия) - "Башакшехир" (Турция). Первые матчи состоятся 25-26 июля, ответные встречи пройдут 1-2 августа.