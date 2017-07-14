Определился соперник клуба "Карабах" в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов

Баку. 14 июля. REPORT.AZ/ Состоялась жеребьёвка третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов по футболу.
Как сообщает Report, в результате жеребьёвки определился потенциальный соперник клуба "Карабах".
В случае победы агдамского представителя над грузинским клубом "Самтредиа", команда встретится с победителем пары "Шериф" (Молдова) - "Кукеси"(Албания). В первых матчах второго квалификационного раунда"Карабах" победил соперника в Баку со счетом 5:0, "Шериф" одержал победу над "Кукеси" в Тирасполе со счетом 1:0.
Результаты жеребьевки:
Путь чемпионов
"Славия" (Прага, Чехия) - победитель пары БАТЭ (Борисов, Беларусь) / "Алашкерт" (Армения)
"Спартак" (Юрмала, Латвия) / "Астана" (Казахстан) -"Мариехамн" (Финляндия) / "Легия" (Польша)
"Зриньски" (Босния и Герцеговина) / "Марибор" (Словения) -"Хабнарфьордюр" (Исландия) / "Викингур" (Фарерские острова)
"Жилина" (Словакия) / "Копенгаген" (Дания) - "Мальмё" (Швеция) / "Вардар" (Македония)
"Линфилд" (Северная Ирландия) / "Селтик" (Шотландия) - "Дандолк" (Ирландия) / "Русенборг" (Норвегия)
"Хапоэль" (Беэр-Шева, Израиль) / "Гонвед" (Венгрия) - "Жальгирис" (Литва) / "Лудогорец" (Болгария)
"Вииторул" (Румыния) - АПОЭЛ (Кипр) / "Дюделанж" (Люксембург)
"Хибернианс" (Мальта) / "Зальцбург" (Австрия) - "Риека" (Хорватия) / ТНС (Уэльс)
"Карабах" (Азербайджан) / "Самтредиа" (Грузия) - "Шериф" (Молдова) / "Кукеси" (Албания)
"Партизан" (Сербия) / "Будучност" (Монтенегро) - "Олимпиакос" (Греция)
Путь нечемпионов
"Стяуа" (Бухарест, Румыния) - "Виктория" (Пльзень, Чехия)
"Динамо" (Киев, Украина) - "Янг Бойз" (Швейцария)
"Ницца" (Франция) - "Аякс" (Голландия)
АЕК - (Греция) - МОИК (Россия)
"Брюгге" - (Бельгия) - "Башакшехир" (Турция).
Первые матчи состоятся 25-26 июля, ответные встречи пройдут 1-2 августа.
Şamo QuliyevАвтор новости