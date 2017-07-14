 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Определился соперник клуба "Карабах" в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов

    В случае победы над Самтредиа, представитель Азербайджана встретится с чемпионом Молдовы или Албании

    Баку. 14 июля. REPORT.AZ/ Состоялась жеребьёвка третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов по футболу. 

    Как сообщает Report, в результате жеребьёвки определился потенциальный соперник клуба "Карабах".

    В случае победы агдамского представителя над грузинским клубом "Самтредиа", команда встретится с победителем пары "Шериф" (Молдова) - "Кукеси"(Албания). В первых матчах второго квалификационного раунда"Карабах" победил соперника в Баку со счетом 5:0, "Шериф" одержал победу над "Кукеси" в Тирасполе со счетом 1:0.

    Результаты жеребьевки:

    Путь чемпионов

    "Славия" (Прага, Чехия) - победитель пары БАТЭ (Борисов, Беларусь) / "Алашкерт" (Армения) 

    "Спартак" (Юрмала, Латвия) / "Астана" (Казахстан) -"Мариехамн" (Финляндия) / "Легия" (Польша)

    "Зриньски" (Босния и Герцеговина) / "Марибор" (Словения) -"Хабнарфьордюр" (Исландия) / "Викингур" (Фарерские острова)

    "Жилина" (Словакия) / "Копенгаген" (Дания) - "Мальмё" (Швеция) / "Вардар" (Македония)

    "Линфилд" (Северная Ирландия) / "Селтик" (Шотландия) - "Дандолк" (Ирландия) / "Русенборг" (Норвегия)

    "Хапоэль" (Беэр-Шева, Израиль) / "Гонвед" (Венгрия) - "Жальгирис" (Литва) / "Лудогорец" (Болгария)

    "Вииторул" (Румыния) - АПОЭЛ (Кипр) / "Дюделанж" (Люксембург)

    "Хибернианс" (Мальта) / "Зальцбург" (Австрия) - "Риека" (Хорватия) / ТНС (Уэльс)

    "Карабах" (Азербайджан) / "Самтредиа" (Грузия) - "Шериф" (Молдова) / "Кукеси" (Албания)

    "Партизан" (Сербия) / "Будучност" (Монтенегро) - "Олимпиакос" (Греция)

    Путь нечемпионов

    "Стяуа" (Бухарест, Румыния) - "Виктория" (Пльзень, Чехия)

    "Динамо" (Киев, Украина) - "Янг Бойз" (Швейцария)

    "Ницца" (Франция) - "Аякс" (Голландия)

    АЕК - (Греция) - МОИК (Россия)

    "Брюгге" - (Бельгия) - "Башакшехир" (Турция).

    Первые матчи состоятся 25-26 июля, ответные встречи пройдут 1-2 августа.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi