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    Определился соперник "Карабаха" в Лиге Европы

    Баку. 17 августа. REPORT.AZ/ В раунде плей-офф Лиги Европы азербайджанский футбольный клуб «Карабах» сыграет с молдавским «Шерифом».

    Как передает Report, клуб из Тирасполя в ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы уступил на выезде исландскому «Валюру» - 1:2. Однако по итогам двух игр «Шериф» прошел дальше благодаря голу, забитому в гостях. Итоговый счет противостояния – 2:2.

    Первый матч между клубами Азербайджана и Молдовы должен состояться в Тирасполе 23 августа. Ответная встреча пройдет спустя неделю в Баку. 

    «Карабах» и «Шериф» встречались в 3-м квалификационном раунде Лиги чемпионов прошлого сезона. Тогда в Баку команды сыграли 0:0, а в ответной встрече «Карабах» выиграл 2:1.

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