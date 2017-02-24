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    Определился соперник "Бешикташа" в 1/8 финала Лиги Европы

    Прошла жеребьевка

    Баку. 24 февраля. REPORT.AZ/ Прошла жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы по футболу.

    Как сообщает Report, в результате жеребьевки также определился соперник единственной продолжающей борьбу турецкой команды "Бешикташ".

    Это – греческая команда "Олимпиакос". В 1/16 финала "Олимпиакос" отстранил от борьбы другого представителя Турции - "Османлыспор" - 0:0, 3:0.

    Результаты жеребьевки:

    "Селта" (Испания) - "Краснодар" (Россия)

    АПОЭЛ (Кипр) - "Андерлехт" (Бельгия)

    "Шалке" (Германия) - "Боруссия" (Менхенгладбах, Германия)

    "Лион" (Франция) - "Рома" (Италия)

    "Ростов" (Россия) - "Манчестер Юнайтед" (Англия)

    "Олимпиакос" (Греция) - "Бешикташ" (Турция)

    "Гент" (Бельгия) - "Генк" (Бельгия)

    "Копенгаген" (Дания) - "Аякс" (Голландия).

    Отметим, что команды, названия которых в результате жеребьевки были указаны первыми, проведут первые матчи у себя дома.

    Матчи 1/8 финала пройдут 9 и 16 марта. 

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