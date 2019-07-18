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Определился соперник азербайджанского ФК "Карабах" во II отборочном этапе ЛЧ

Определился соперник азербайджанского ФК "Карабах"

Определился соперник азербайджанского футбольного клуба "Карабах" во 2-м отборочном этапе Лиги Чемпионов УЕФА.

Как передаёт Report, в следующем матче отборочного турнира агдамский клуб сыграет с ирландским "Дандолком".

В 1-м отборочном этапе "Дандолк" выбил из борьбы латвийскую "Ригу". Оба матча между двумя командами завершились безголевой ничьей. В дополнительное время ответного матча голов также забито не было. В серии пенальти преимущество оказалось на стороне ирландского клуба - 5:4.

"Карабах" проведёт первый матч против чемпиона Ирландии на выезде 24 июля, ответный матч - 31 июля.

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