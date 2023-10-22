Определился самый дорогой нападающий мира

Назван самый дорогой нападающий мира.

Интернет-портал Transfermarkt в своем Telegram-канале опубликовал список самых дорогих нападающих в мире.

Как сообщает Report , первое место в списке занял норвежский форвард английского "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд. С норвежцем первую строчку разделил игрок французского "ПСЖ" Килиан Мбаппе, обоих нападающих портал оценил в €180 млн. Замкнул тройку Винисиус Жуниор из мадридского "Реала" (€150 млн).

Холанд был признан лучшим игроком английского "Манчестер Сити" в прошедшем сезоне. Он принял участие в 52 матчах, в которых ему удалось забить 52 мяча и отдать девять результативных передач во всех турнирах. Стоит отметить, что для норвежца это был дебютный сезон в Английской премьер-лиге (АПЛ).

31 августа норвежский форвард был признан лучшим футболистом года по версии Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).