Определился самый дорогой молодой футболист в мире

Определился самый дорогой футболист в мире не старше 20 лет.

Как сообщает Report со ссылкой на сайт Международного центра спортивных исследований в футболе (CIES), это полузащитник дортмундской "Боруссии" и сборной Англии Джейдон Санчо.

Сумма трансфера Санчо оценивается в 150 миллионов евро.

В пятерку самых дорогих игроков мира также входят полузащитники Маттео Гендузи из английского "Арсенала" (70,1 млн евро), Николо Дзаньоло из итальянской "Ромы" (67,4 млн евро), Кай Хаверц из немецкого "Байера" (64,3 млн евро) и Деклан Райс из английского "Вест Хэма" (64,2 млн евро).