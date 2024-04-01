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Определился потенциальный соперник "Карабаха" в первом квалификационном раунде ЛЧ

Определился потенциальный соперник "Карабаха" в первом квалификационном раунде ЛЧ Определился первый потенциальный соперник "Карабаха" в 1-м квалификационном раунде Лиги чемпионов УЕФА в сезоне 2024/2025.
Футбол
1 апреля 2024 г. 11:05
Определился потенциальный соперник Карабаха в первом квалификационном раунде ЛЧ

Определился первый потенциальный соперник "Карабаха" в 1-м квалификационном раунде Лиги чемпионов УЕФА в сезоне 2024/2025.

Как сообщает Report, агдамский представитель может сыграть с исландским клубом "Викингур".

В целом, уже определены 6 команд, которые присоединятся к соревнованиям с 1-го раунда, из которых только команда из Рейкьявика примет участие во встречах среди несеяных. Остальные 5 клубов - "Карабах", "ХИК" (Финляндия), "Флора" (Эстония), "Клаксвик" (Фарерские острова) и "Шэмрок Роверс" (Ирландия) при жеребьевке будут отнесены к сеяным командам, то есть сильнейшим. Наивысший коэффициент у "Карабаха" - 33,000.

Неопределенной остается корзина TNS (Уэльс), РФШ (Латвия), "Динамо" (Батуми, Грузия), "Динамо" (Минск, Беларусь), "Паневежис" (Литва) и "Одрабаси" (Казахстан).

Если подопечные Гурбана Гурбанова пройдут этап, то во 2-м раунде они также будут играть в группе сеяных команд.

Отметим, что жеребьевка первого квалификационного раунда Лиги чемпионов состоится 18 июня.

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Версия на азербайджанском языке “Qarabağ”ın Çempionlar Liqasının I təsnifat mərhələsindəki ilk potensial rəqibi müəyyənləşib

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