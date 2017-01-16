Баку. 16 января. REPORT.AZ/ Определился последний соперник "Нефтчи" на сборах в Анталье.

Как сообщает Report, соперником станет команда "Конкордиа", выступающая в высшей лиге Румынии.

Встреча состоится 19 января. Информацию распространил официальный сайт румынской команды. Однако источник сообщает, что "Нефтчи" находится на 3-м месте в Премьер-лиге Азербайджана, несмотря на то, что "черно-белые" завершили сезон на 7 месте среди 8 команд. Главный администратор азербайджанского клуба Ислам Аббасов подтвердил соглашение о проведении проверочного матча с румынским клубом.

Отметим, что "Нефтчи" находится в Анталье с 4 января. До сегодняшнего дня команда провела 3 проверочных матча.