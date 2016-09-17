Определился еще один помощник главного тренера "Нефтчи"

Баку. 17 сентября. REPORT.AZ/ Определены помощники нового главного тренера клуба "Нефтчи" Эльхана Абдуллаева.

Как сообщает Report со ссылкой на сайт клуба, тренером по физической подготовке назначен Андрей Колесников. Сейчас он является тренером по физподготовке национальной сборной страны.

Андрей Колесников ранее работал в украинских клубах "Металлург” (Донецк), "Кривбасс" и "Ильичевец", а также в "Кяпязе", "Интере" и АЗАЛ.

Отметим, что 16 сентября Э.Абдуллаев раскрыл Report имена двух других тренеров – Игоря Гетмана, который будет тренировать основную команду, и Дмитрия Крамаренко, который будет работать с вратарями.

Имя еще одного помощника станет известно на следующей неделе.