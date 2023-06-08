О нас

Определился победитель Лиги конференций УЕФА

Определился победитель Лиги конференций УЕФА Английский "Вест Хэм" стал победителем Лиги конференций УЕФА.
Футбол
8 июня 2023 г. 01:02
Определился победитель Лиги конференций УЕФА

Английский "Вест Хэм" стал победителем Лиги конференций УЕФА.

Как сообщает Report, в решающей встрече англичане обыграли итальянскую "Фиорентину" со счетом 1:2.

Первый гол на 62-й минуте забил алжирский форвард лондонского клуба, точно реализовав пенальти. Спустя пять минут "Фиорентина" восстановила статус-кво в матче, отличился Джакомо Бонавентура. Однако, итальянцы не смогли сохранить этот счет.

На последней минуте основного времени игры Джаррод Боуэн забил победный гол англичан.

Таким образом, "Вест Хэм" стал победителем Лиги конференций УЕФА сезона 2022/2023.

Лига конференций УЕФА
Финал
7 июня
23:00. "Фиорентина" (Италия) - "Вест Хэм" (Англия) — 1:2
Голы: Джакомо Бонавентура, 67' - Саид Бенрахма, 62' (пенальти), Джаррод Боуэн, 90'
Судья: Карлос Дель Серро (Испания)
"Эден Арена", Прага.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке UEFA Konfrans Liqasının qalibi müəyyənləşib

Экслюзивные новости

МИД Словакии: Высоко ценим решение открыть посольство Азербайджана в нашей стране
МИД Словакии: Высоко ценим решение открыть посольство Азербайджана в нашей стране
7 июня 2023 г. 14:14
Посол доброй воли ЮНЕСКО: Возобновившиеся переговоры между Баку и Ереваном очень обнадеживают
Посол доброй воли ЮНЕСКО: Возобновившиеся переговоры между Баку и Ереваном очень обнадеживают
7 июня 2023 г. 13:21
Экс-президент Болгарии: Азербайджан - бесценный и незаменимый партнер для ЕС
Экс-президент Болгарии: Азербайджан - бесценный и незаменимый партнер для ЕС
7 июня 2023 г. 12:42
Стали известны законопроекты, не вынесенные на обсуждение на весенней сессии Милли Меджлиса
Стали известны законопроекты, не вынесенные на обсуждение на весенней сессии Милли Меджлиса
6 июня 2023 г. 16:59
Эксперт: Встречи лидеров Азербайджана и Армении при посредничестве Запада и Востока обнадеживают
Эксперт: Встречи лидеров Азербайджана и Армении при посредничестве Запада и Востока обнадеживают
5 июня 2023 г. 14:44
Эксперт: Роль Азербайджана как транзитной страны для голубого топлива будет возрастать
Эксперт: Роль Азербайджана как транзитной страны для голубого топлива будет возрастать
2 июня 2023 г. 17:15
Лоуренс Броерс: Усилия США по нормализации азербайджано-армянских отношений стали более активными
Лоуренс Броерс: Усилия США по нормализации азербайджано-армянских отношений стали более активными
2 июня 2023 г. 14:51
Советник президента Литвы: Солнечная энергетика – новый этап взаимовыгодного сотрудничества с Азербайджаном
Советник президента Литвы: Солнечная энергетика – новый этап взаимовыгодного сотрудничества с Азербайджаном
1 июня 2023 г. 10:30
Салтук Дюзйол: По TANAP в Европу поставлено 2,42 млрд кубометров дополнительных объемов газа
Салтук Дюзйол: По TANAP в Европу поставлено 2,42 млрд кубометров дополнительных объемов газа
31 мая 2023 г. 13:56
Умайра Тагиева: В первых числах июня в Азербайджане ожидаются нестабильные погодные условия
Умайра Тагиева: В первых числах июня в Азербайджане ожидаются нестабильные погодные условия
27 мая 2023 г. 12:24

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi