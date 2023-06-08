Определился победитель Лиги конференций УЕФА

Английский "Вест Хэм" стал победителем Лиги конференций УЕФА.

Английский "Вест Хэм" стал победителем Лиги конференций УЕФА.

Как сообщает Report , в решающей встрече англичане обыграли итальянскую "Фиорентину" со счетом 1:2.

Первый гол на 62-й минуте забил алжирский форвард лондонского клуба, точно реализовав пенальти. Спустя пять минут "Фиорентина" восстановила статус-кво в матче, отличился Джакомо Бонавентура. Однако, итальянцы не смогли сохранить этот счет.

На последней минуте основного времени игры Джаррод Боуэн забил победный гол англичан.

Таким образом, "Вест Хэм" стал победителем Лиги конференций УЕФА сезона 2022/2023.

Лига конференций УЕФА

Финал

7 июня

23:00. "Фиорентина" (Италия) - "Вест Хэм" (Англия) — 1:2

Голы: Джакомо Бонавентура, 67' - Саид Бенрахма, 62' (пенальти), Джаррод Боуэн, 90'

Судья: Карлос Дель Серро (Испания)

"Эден Арена", Прага.