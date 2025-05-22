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Определился победитель Лиги Европы УЕФА сезона 2024/2025

Определился победитель Лиги Европы УЕФА сезона 2024/2025 Определился победитель Лиги Европы УЕФА сезона 2024/2025.
Футбол
22 мая 2025 г. 01:12
Определился победитель Лиги Европы УЕФА сезона 2024/2025

Определился победитель Лиги Европы УЕФА сезона 2024/2025.

Как сообщает Report, в финальном матче встретились два английских клуба — "Тоттенхэм" и "Манчестер Юнайтед".

Встреча, прошедшая на стадионе "Сан-Мамес" в испанском Бильбао, завершилась победой лондонской команды со счётом 1:0, благодаря чему "Тоттенхэм" завоевал главный трофей турнира.

Единственный гол на 42-й минуте забил Бреннан Джонсон, поразив ворота «красных дьяволов».

Таким образом, "Тоттенхэм" в своей истории в третий раз стал победителем Лиги Европы.

Отметим, что прошлогодним победителем Лиги Европы УЕФА стал итальянский клуб "Аталанта".

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