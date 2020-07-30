Определился победитель Кубка Турции

Встреча завершилась победой трабзонцев со счетом 2:0. Отличились Абдулкадир Омур и Александер Сёрлот

Состоялся финальный матч Кубка Турции по футболу.

Как передает Report, на Олимпийском стадионе "Ататюрк" в Стамбуле сошлись "Трабзонспор" и "Аланьяспор".

Встреча завершилась победой трабзонцев со счетом 2:0. Отличились Абдулкадир Омур и Александер Сёрлот.

Таким образом "Трабзонспор" в 9 раз в своей истории стал обладателем почетного трофея. В последний раз "бордово-голубые" брали Кубок в 2010 году. В этом году клуб также завоевал серебряные медали турецкой Суперлиги.

"Аланьяспор" же, занявший в чемпионате 5 место, впервые в своей истории сумел выйти в финал турнира.