​Определился победитель Кубка Италии

В финальном матче Кубка Италии "Наполи" победил туринский "Ювентус" и завоевал трофей.

Как передает Report, встреча проходила в Риме на стадионе "Олимпико".

В основное время матча команды голов не забили. Сразу после окончания второго тайма состоялась серия пенальти, в которой сильнее оказались футболисты "Наполи" — 4:2.

Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Даниэле Довери, ассистировали ему судьи на линиях Джакомо Паганесси и Стефано Алассио. Резервный судья — Джанпаоло Кальварезе.

"Наполи" выиграл трофей в шестой раз. "Ювентус" является 13-кратным обладателем Кубка Италии.