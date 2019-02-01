Баку. 1 февраля. REPORT.AZ/ Определился победитель Кубка Азии по футболу.

Как сообщает Report, в финальном матче встретились сборные Японии и Катара.

Победителем Кубка Азии стала сборная Катара, одержав победу со счетом 3:1.

Катарский футболист Алмоез Али отличился и на этой встрече и установил новый рекорд.

В Кубке Азии 23-летний форвард забил 9-ый гол и стал автором наибольшего количества забитых мячей в одном турнире.

Отметим, что предыдущее достижение установил иранский форвард Али Даеи, который на Кубке Азии-1996 забил восемь мячей.