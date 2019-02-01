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Баку. 1 февраля. REPORT.AZ/ Определился победитель Кубка Азии по футболу.
Как сообщает Report, в финальном матче встретились сборные Японии и Катара.
Победителем Кубка Азии стала сборная Катара, одержав победу со счетом 3:1.
Катарский футболист Алмоез Али отличился и на этой встрече и установил новый рекорд.
В Кубке Азии 23-летний форвард забил 9-ый гол и стал автором наибольшего количества забитых мячей в одном турнире.
Отметим, что предыдущее достижение установил иранский форвард Али Даеи, который на Кубке Азии-1996 забил восемь мячей.
Təbriz QuliyevАвтор новости