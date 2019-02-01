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    Определился победитель Кубка Азии по футболу

    Баку. 1 февраля. REPORT.AZ/ Определился победитель Кубка Азии по футболу. 

    Как сообщает Report, в финальном матче встретились сборные Японии и Катара. 

    Победителем Кубка Азии стала сборная Катара, одержав победу со счетом 3:1.

    Катарский футболист Алмоез Али отличился и на этой встрече и установил новый рекорд. 

    В Кубке Азии 23-летний форвард забил 9-ый гол и стал автором наибольшего количества забитых мячей в одном турнире. 

    Отметим, что предыдущее достижение установил иранский форвард Али Даеи, который на Кубке Азии-1996 забил восемь мячей.

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