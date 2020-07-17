Определился победитель чемпионата Испании по футболу

Мадридский "Реал" в 37-м туре Примеры обыграл "Вильярреал" (3:1) и завоевал титул чемпиона Испании

Мадридский "Реал" в 37-м туре Примеры обыграл "Вильярреал" (3:1) и завоевал титул чемпиона Испании.

Как передает Report, "королевский клуб" стал чемпионом 34-й раз в истории. Последний раз мадридцы выигрывали турнир в сезоне-2016/2017. Чемпион прошлого сезона — "Барселона" — занял второе место в турнирной таблице Примеры. "Сливочные" набрали 86 очков и перед последним туром опережают "Барселону" на 6 очков.

Встреча "Реала" с "Вильярреалом" проходила на стадионе "Альфредо ди Стефано" в Мадриде и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев. Счёт на 29-й минуте встречи открыл Карим Бензема. На 77-й минуте француз оформил дубль, реализовав пенальти. На 83-й минуте Висенте Иборра отыграл один мяч, ударом головой отправив мяч в угол ворот. В добавленное время Марко Асенсио забил третий гол своей команды.