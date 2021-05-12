Определился победитель Английской премьер-лиги

"Манчестер Сити" досрочно стал чемпионом Англии

В матче 36-го тура английской Премьер-лиги "Манчестер Юнайтед" на стадионе "Олд Траффорд" принимал "Лестер Сити".

Как передает Report, встреча завершилась победой гостей со счётом 2:1.

Благодаря этому результату "Манчестер Сити", в 35 матчах набравший 80 очков, досрочно выиграл АПЛ сезона-2020/2021. Ближайшие преследователи "горожан" — "Манчестер Юнайтед", проиграв сегодня, потеряли даже математические шансы догнать подопечных Хосепа Гвардиолы.

Стоит отметить, что это третье чемпионство "Манчестер Сити" под руководством Хосепа Гвардиолы: "горожане" становились сильнейшей командой в АПЛ в сезоне-2017/2018 и сезоне-2018/2019. В сезоне-2019/2020 чемпионство брал "Ливерпуль". Всего "Манчестер Сити" становился чемпионом Англии семь раз.