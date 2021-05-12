О нас
Report Georgia
Аудио новости

Определился победитель Английской премьер-лиги

Определился победитель Английской премьер-лиги "Манчестер Сити" досрочно стал чемпионом Англии
Футбол
12 мая 2021 г. 00:49
Определился победитель Английской премьер-лиги

В матче 36-го тура английской Премьер-лиги "Манчестер Юнайтед" на стадионе "Олд Траффорд" принимал "Лестер Сити".

Как передает Report, встреча завершилась победой гостей со счётом 2:1.

Благодаря этому результату "Манчестер Сити", в 35 матчах набравший 80 очков, досрочно выиграл АПЛ сезона-2020/2021. Ближайшие преследователи "горожан" — "Манчестер Юнайтед", проиграв сегодня, потеряли даже математические шансы догнать подопечных Хосепа Гвардиолы.

Стоит отметить, что это третье чемпионство "Манчестер Сити" под руководством Хосепа Гвардиолы: "горожане" становились сильнейшей командой в АПЛ в сезоне-2017/2018 и сезоне-2018/2019. В сезоне-2019/2020 чемпионство брал "Ливерпуль". Всего "Манчестер Сити" становился чемпионом Англии семь раз.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке "Mançester Siti" 7-ci dəfə İngiltərə çempionu olub

Новости партнеров

Экслюзивные новости

Бакметрополитен: В этом году перевозка одного пассажира обойдется в 97 гяпиков
Бакметрополитен: В этом году перевозка одного пассажира обойдется в 97 гяпиков
8 мая 2021 г. 16:26
Осовой: Отношения между профсоюзами Украины и Азербайджана - стабильные и дружественные
Осовой: Отношения между профсоюзами Украины и Азербайджана - стабильные и дружественные
8 мая 2021 г. 13:00
Глава ФП Украины: Для нас важен опыт профсоюзов Азербайджана
Глава ФП Украины: Для нас важен опыт профсоюзов Азербайджана
8 мая 2021 г. 11:44
Глава ФП Украины: Распределение вакцин в рамках COVAX должно быть пропорциональным
Глава ФП Украины: Распределение вакцин в рамках COVAX должно быть пропорциональным
8 мая 2021 г. 10:43
Себестоимость пассажироперевозок в бакинском метро выросла втрое
Себестоимость пассажироперевозок в бакинском метро выросла втрое
7 мая 2021 г. 17:45
Министр: Университеты Украины плодотворно сотрудничают с вузами Азербайджана - ВИДЕО
Министр: Университеты Украины плодотворно сотрудничают с вузами Азербайджана - ВИДЕО
7 мая 2021 г. 13:30
Украина стремится укрепить сотрудничество с Азербайджаном в сфере высшего образования
Украина стремится укрепить сотрудничество с Азербайджаном в сфере высшего образования
7 мая 2021 г. 12:55
Министр образования Украины о проблемных дипломах, выданных азербайджанцам - ЭКСКЛЮЗИВ
Министр образования Украины о проблемных дипломах, выданных азербайджанцам - ЭКСКЛЮЗИВ
7 мая 2021 г. 11:44
Баку и Киев намерены углубить сотрудничество по реализации образовательных программ
Баку и Киев намерены углубить сотрудничество по реализации образовательных программ
7 мая 2021 г. 10:30
При погребении героев Отечественной войны будут отданы воинские почести
При погребении героев Отечественной войны будут отданы воинские почести
6 мая 2021 г. 15:14

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi