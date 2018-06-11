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    Определился план подготовки клуба "Нефтчи" к Лиге Европы

    Баку. 11 июня. REPORT.AZ/ Определился план летней подготовки клуба "Нефтчи" на сезон 2018/2019. 

    Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт клуба, ныне отдыхающая команда 17 июня соберется на учебно-тренировочной базе и под руководством главного тренера Роберто Бордина проведет первую тренировку. 

    А с сегодняшнего дня футболисты приступили к прохождению медосмотра. 

    Тренировки "Нефтчи" в столице продлятся до 22 июня, после чего команда отправится в Турцию на очередной этап учебно-тренировочного сбора. 

    В ходе подготовительного процесса, который продлится до 6 июля в регионе Топук яйласы, "черно-белые" проведут 4 проверочных матча. Имена соперников пока не разглашаются. 

    Отметим, что в сезоне 2018/2019 "Нефтчи" будет вести борьбу в Лиге Европы. Матчи I квалификационного раунда пройдут 12-го и 19-го июля. 

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