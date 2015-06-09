​Определился план подготовки клуба "Карабах" к Лиге чемпионов

Баку. 9 июня. REPORT.AZ/ Определился план подготовки к Лиге чемпионов клуба "Карабах", завершившего футбольный сезон в Азербайджане "золотым дублем".

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт клуба, агдамский клуб соберется 18 июня.

В этот день команда главного тренера Гурбана Гурбанова отправится на учебно-тренировочные сборы в Австрию. Время возвращения футболистов в столицу после прохождения подготовки в Кессене на германо-австрийской границе определится по результатам жеребьевки турнира. Игры II отборочного раунда Лиги чемпионов пройдут 14-15 и 21-22 июля. По итогам жеребьевки, в случае проведения первой игры в Баку, команда вернется на родину 8 июля.

Отметим, что хотя легионеры "Карабаха" вернулись на родину, национальные игроки до сих пор находятся на учебно-тренировочном сборе.