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    Определился план подготовки еще одного азербайджанского клуба

    Зиря встретится с болгарским клубом

    Баку. 5 января. REPORT.AZ/ Футбольный клуб "Зиря" готовится ко второй части Премьер-лиги Азербайджана.

    Как сообщает Report, под руководством главного тренера Айхана Аббасова команда провела первую тренировку на стадионе Спортивного комплекса "Зиря".

    С 9 января "орлы" увеличат количество тренировок и будут готовиться дважды в день.

    После проверочного матча 14 января (в 14:00) против заменяющего состава команде предоставят однодневный отдых.

    16 января "Зиря" отправится в Анталию для прохождения второй части подготовительного этапа. В братской стране команда испытает силы в двух проверочных играх.

    22 января "орлы" встретятся с болгарским "Локомотивом" (Горна).

    Имя соперника на предстоящем 18 января проверочном матче станет известно в ближайшие дни.

    Наши футболисты вернутся из Турции 23 января. Затем, после двухдневного перерыва, "Зиря" приступит к подготовке к матчу Премьер-лиги с АЗАЛ. 

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