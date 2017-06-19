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    Определился план летних тренировок команды "Нефтчи"

    24 июля футболисты отправятся в Австрию

    Баку. 19 июня. REPORT.AZ/ Определился план летних тренировок футбольной команды "Нефтчи".

    Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт клуба, команда, которая с 26-го июня приступит в Баку к учебно-тренировочным сборам, 24 июля отправится за рубеж.

    Подготовительный процесс пройдет до 3-го августа в австрийском регионе Кирхдорф. Первый проверочный матч в рамках сборов состоится 26 июля против клуба "Шальке" (Германия).

    Встреча начнется в 20:00 по бакинскому времени.

    Другие проверочные встречи запланированы на 30 июля и 2-3 августа. 

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