Определился план летних тренировок команды "Нефтчи"

Баку. 19 июня. REPORT.AZ/ Определился план летних тренировок футбольной команды "Нефтчи".

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт клуба, команда, которая с 26-го июня приступит в Баку к учебно-тренировочным сборам, 24 июля отправится за рубеж.

Подготовительный процесс пройдет до 3-го августа в австрийском регионе Кирхдорф. Первый проверочный матч в рамках сборов состоится 26 июля против клуба "Шальке" (Германия).

Встреча начнется в 20:00 по бакинскому времени.

Другие проверочные встречи запланированы на 30 июля и 2-3 августа.