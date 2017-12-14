Определился первый полуфиналист в Кубке Азербайджана

Баку. 14 декабря. REPORT.AZ/ Первый полуфиналист в Кубке Азербайджана по футболу определился в Гяндже.

Как сообщает Report, в ответной игре между командами "Кяпяз" и "Кешля" в 1/4 финала в ворота были забиты 5 голов.

Первую половину лидировали гости с забитым на 33-й минуте Мирсахибом Аббасовым голом – 1:0.

Во втором тайме каждая из команд отличилась по 2 раза. На 48-й минуте Шахрияр Рагимов сравнял счет. На 79-й минуте Кямран Абдуллазаде вывел "Кяпяз" в лидеры. Однако отличившиеся на 81-й минуте Пардис Фарджад-Азад и на 84-й минуте Мирсахиб Аббасов принесли "Кешля" победу со счетом 3:2. Победа столичного представителя в первой встрече со счетом 2:0 позволила ему перейти в следующий этап.

Соперник команды, возглавляемой главным тренером Рамизом Мамедовым, определится после матча между "Сумгайытом" и "Карабахом" 15 декабря. В первой встрече между этими командами победу одержал агдамский представитель – 2:1.