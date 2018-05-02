 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Определился первый финалист Лиги чемпионов - ВИДЕО

    Баку. 2 мая. REPORT.AZ/ В ответном матче полуфинала Лиги чемпионов "Реал" принимал на своём поле "Баварию".

    Как передает Report, встреча проходила на стадионе "Сантьяго Бернабеу" и завершилась со счётом 2:2.

    В составе мадридской команды дубль оформил французский нападающий Карим Бензема, который отличился на 11-й и 46-й минутах. За немецкую команду голами отметились Йозуа Киммих и Хамес Родригес, отличившиеся на 3-й и 63-й минутах соответственно.

    В первом матче мадридцы победили со счётом 2:1. Таким образом, "Реал" вышел в финал Лиги чемпионов, а "Бавария" своё участие в турнире завершила.

    Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi