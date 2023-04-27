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Определился первый финалист Кубка Италии по футболу

Определился первый финалист Кубка Италии по футболу Состоялся ответный полуфинальный матч Кубка Италии между "Интером" и "Ювентусом"
Футбол
27 апреля 2023 г. 01:28
Определился первый финалист Кубка Италии по футболу

Состоялся ответный полуфинальный матч Кубка Италии по футболу между "Интером" и "Ювентусом".

Как передает Report, миланцы одержали победу со счетом 1:0.

Единственный мяч был забит на 15-й минуте встречи. Николо Барелла отправил мяч между линиями, где его получил Федерико Димарко и отправил мяч в сетку ворот Маттиа Перина.

Предыдущий матч между этими командами завершился со счетом 1:1. Голами отметились Хуан Куадрадо и Ромелу Лукаку (с пенальти). Благодаря сегодняшней победе миланский клуб вышел в финал Кубка Италии.

Примечательно, что в прошлогоднем розыгрыше турнира победителем стал "Интер", который в финале как раз переиграл "Ювентус" со счетом 4:2.

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Версия на азербайджанском языке İtaliya kubokunun ilk finalçısı bəlli olub

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