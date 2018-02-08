Определился первый финалист Кубка Испании - ВИДЕО

Баку. 8 февраля. REPORT.AZ/ "Севилья" вышла в финал Кубка Испании по футболу.

Как сообщает Report, андалусийская команда уже на 15-й минуте вышла вперед, благодаря забитому мячу Хоакина Корреа. Точку в противостоянии за минуту до конца финального свистка арбитра поставил Франко Васкес. В итоге, встреча завершилась победой "Севильи" — 2:0.

В первом матче в Леганесе, который прошёл 31 января, команды сыграли вничью – 1:1.

Соперник "Севильи" по финалу Кубка Испании определится сегодня, в ответном поединке между "Барселоной" и "Валенсией". Отметим, что в первой игре клуб из Каталонии одержал победу с минимальным счётом 1:0.