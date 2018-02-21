Определился первый финалист 1/8 Лиги Европы - ВИДЕО

Баку. 21 февраля. REPORT.AZ/ ЦСКА одержал победу над «Црвеной Звездой» в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы. Встреча прошла в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев, передает Report.

В концовке первого тайма Константин Кучаев на левом фланге получил мяч и выполнил мягкую передачу на линию вратарской, откуда Алан Дзагоев в касание переправил мяч в сетку ворот сербской команды.

Первая игра в Белграде завершилась вничью — 0:0. Таким образом, ЦСКА стал первым участником 1/8 финала Лиги Европы, а «Црвена Звезда» покидает турнир.

Лига Европы. 1/16 финала. 2-й матч

ЦСКА (Россия) - Црвена Звезда (Сербия)- 1:0

Гол: Алан Дзагоев – 45.