Определился первый финалист Южноамериканского кубка по футболу

Эквадорский футбольный клуб "Индепендьенте дель Валье" вышел в финал Южноамериканского кубка.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, "Индепендьенте дель Валье" сыграл вничью с бразильским "Коринтиансом" со счетом 2:2 во втором полуфинальном матче Южноамериканского кубка. Первая встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу команды из Эквадора.

В другой полуфинальной паре играют аргентинский "Колон" и бразильский "Атлетико Минейро". Первая встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу клуба из Аргентины. Ответный матч пройдет 27 сентября на поле "Атлетико Минейро".

Напомним, что самыми титулованными клубами Южноамериканского кубка, который проводится с 2002 года, являются аргентинские "Бока Хуниорс" и "Индепендьенте". На их счету по два трофея. Еще 13 клубов имеют по одному титулу. Ни один из полуфиналистов ранее не становился победителем Южноамериканского кубка.