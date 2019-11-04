​Определился основной кандидат на пост главного тренера "Баварии"

Стал известен главный кандидат на пост главного тренера "Баварии".

Как сообщает Report со ссылкой на Corriere dello Sport, руководство мюнхенского клуба рассматривает Массимилиано Аллегри в качестве нового главного тренера. Сообщается, что 52-летний итальянский специалист не против возглавить клуб.

Накануне "Бавария" объявила об увольнении Нико Ковача с поста наставника клуба.

"Бавария", набрав 18 очков, занимает четвёртое место в турнирной таблице немецкого национального чемпионата.

Отметим, что последним клубом Массимилиано Аллегри был "Ювентус". В "старой синьоре" он проработал в период с 2014 по 2019 год. С командой тренер выиграл 5 чемпионатов, 4 Кубка и 2 Суперкубка Италии.