 Наверх

Определился основной кандидат на пост главного тренера "Баварии"

​Определился основной кандидат на пост главного тренера "Баварии"

Стал известен главный кандидат на пост главного тренера "Баварии". 

Как сообщает Report со ссылкой на Corriere dello Sport, руководство мюнхенского клуба рассматривает Массимилиано Аллегри в качестве нового главного тренера. Сообщается, что 52-летний итальянский специалист не против возглавить клуб.

Накануне "Бавария" объявила об увольнении Нико Ковача с поста наставника клуба. 

"Бавария", набрав 18 очков, занимает четвёртое место в турнирной таблице немецкого национального чемпионата.

Отметим, что последним клубом Массимилиано Аллегри был "Ювентус". В "старой синьоре" он проработал в период с 2014 по 2019 год. С командой тренер выиграл 5 чемпионатов, 4 Кубка и 2 Суперкубка Италии.

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Эта новость также доступна на других языках:

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!