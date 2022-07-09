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Определился обладатель Суперкубка России

Определился обладатель Суперкубка России Петербургский "Зенит" в субботу со счетом 4:0 победил московский "Спартак" в матче за Олимп - Суперкубок России по футболу.
Футбол
9 июля 2022 г. 22:16
Определился обладатель Суперкубка России

Петербургский "Зенит" в субботу со счетом 4:0 победил московский "Спартак" в матче за Олимп - Суперкубок России по футболу.

Как передает Report, встреча прошла на "Газпром-Арене" в присутствии 55 608 зрителей.

В составе победителей голы забили Иван Сергеев (29-я минута), Малком (34), Вендел (46), Матео Кассьерра (90+3). Колумбиец Кассьерра забил первый гол за "Зенит" в официальном матче, он перешел в петербургскую команду из "Сочи" 30 июня. Футболисты "Зенита" одержали 100-ю победу под руководством главного тренера команды Сергея Семака. Он возглавляет клуб из Санкт-Петербурга с мая 2018 года. "Зенит" одержал самую крупную победу в истории Суперкубка России, до этого никто не выигрывал трофей с разницей более чем в три мяча.

"Зенит" и "Спартак" впервые сыграли в матче за Суперкубок России. Футболисты московской команды провели матч в специальных футболках с автографом чемпиона СССР и России в составе "Спартака", рекордсмена клуба по количеству проведенных матчей (494) Федора Черенкова.

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Версия на азербайджанском языке Rusiya Super Kubokunun sahibi müəyyənləşib

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