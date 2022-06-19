Определился обладатель Кубка Победы

Финальный матч Кубка Победы по мини-футболу среди журналистов прошел сегодня по случаю 10-летнего юбилея Центра спортивных исследований и ETOPAZ.

Состоялся финальный матч Кубка Победы по мини-футболу, по случаю 10-летнего юбилея Центра спортивных исследований и ETOPAZ.

Как передает Report, перед встречей была организована товарищеская встреча между депутатами Милли Меджлиса и командой журналистов "Суговушан", участвовавших в Первой карабахской и 44-дневной Отечественной войнах. Поединок завершился победой представителей СМИ со счетом 4:1.

Затем состоялся решающий матч между "Ходжавенд" - "Агдам".

Победу со счетом 3:1 одержали футболисты команды "Агдам".