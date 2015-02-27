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    ​Определился новый соперник "Бешикташ" в Лиге Европы

    В 1/8 финала соперниками стали по две испанские и итальянские команды

    Баку. 27 февраля. REPORT.AZ/ Сегодня состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы по футболу.

    Как сообщает Report, на церемонии в швейцарском городе Ньон состав пар определили путем слепой жеребьевки.

    Чтобы получить путевку в 1/4 финала турецкому клубу "Бешикташ" придется встретиться с бельгийским "Брюгге".

    Соперником Испании будет итальянский клуб. На этом этапе "Вильярреал" встретится с "Севильей", "Флорентина" - с "Римом".

    "Эвертон" (Великобритания) - "Динамо" (Киев, Украина)

    "Днепр" (Украина) - "Аякс" (Голландия)

    "Зенит" (Россия) - "Торино" (Италия)

    "Вольсбург" (Дания) - "Интер" (Италия)

    "Вильярреал" (Испания) - "Севилья" (Испания)

    "Наполи" (Италия) - "Динамо" (Москва, Россия)

    "Брюгге" (Бельгия) - "Бешикташ" (Турция)

    "Флорентина" (Италия) - "Рим" (Италия)


    Отметим, что первые игры 1/8 финала пройдут 12 марта, а ответные игры запланированы на 19 марта.

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