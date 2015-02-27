​Определился новый соперник "Бешикташ" в Лиге Европы

Баку. 27 февраля. REPORT.AZ/ Сегодня состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы по футболу.
Как сообщает Report, на церемонии в швейцарском городе Ньон состав пар определили путем слепой жеребьевки.
Чтобы получить путевку в 1/4 финала турецкому клубу "Бешикташ" придется встретиться с бельгийским "Брюгге".
Соперником Испании будет итальянский клуб. На этом этапе "Вильярреал" встретится с "Севильей", "Флорентина" - с "Римом".
"Эвертон" (Великобритания) - "Динамо" (Киев, Украина)
"Днепр" (Украина) - "Аякс" (Голландия)
"Зенит" (Россия) - "Торино" (Италия)
"Вольсбург" (Дания) - "Интер" (Италия)
"Вильярреал" (Испания) - "Севилья" (Испания)
"Наполи" (Италия) - "Динамо" (Москва, Россия)
"Брюгге" (Бельгия) - "Бешикташ" (Турция)
"Флорентина" (Италия) - "Рим" (Италия)
Отметим, что первые игры 1/8 финала пройдут 12 марта, а ответные игры запланированы на 19 марта.
Rövşən ƏhlimanoğluАвтор новости