Определился новый президент клуба "Сумгайыт"

Баку. 9 марта. REPORT.AZ/ Состоялось очередное заседание Наблюдательного совета футбольного клуба "Сумгайыт".

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт клуба, это - Риад Рафиев.

При поддержке голосов участвующих на заседании членов, Рафиев Риад Расим оглу был представлен учредителям для избрания президентом футбольного клуба "Сумгайыт". По решению учредителей, он назначен президентом ООО "Сумгайытский футбольный клуб".

Отметим, что до этого Риад Рафиев работал главным координатором АФФА по селекционным вопросам. На должности президента "Сумгайыта" он сменил Кямрана Гулиева. 16 февраля К.Гулиев был назначен президентом "Нефтчи".