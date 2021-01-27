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Стал известен новый лидер АПЛ

Стал известен новый лидер АПЛ В Вест Бромвиче на стадионе "Хоуторнс" состоялся матч 20-го тура английской Премьер-лиги "Вест Бромвич Альбион" — "Манчестер Сити"
Футбол
27 января 2021 г. 03:43
Стал известен новый лидер АПЛ

В Вест Бромвиче на стадионе "Хоуторнс" состоялся матч 20-го тура английской Премьер-лиги "Вест Бромвич Альбион" — "Манчестер Сити".

Как передает Report, встреча завершилась разгромной победой гостей со счётом 5:0.

Счёт был открыт на 6-й минуте матча — защитник "горожан" Рубен Диаш исполнил длинную передачу от центра поля к чужой штрафной, где полузащитник Илкай Гюндоган спокойно обработал мяч и прицельно пробил в угол ворот.

На 20-й минуте полузащитник "Манчестер Сити" Бернарду Силва получил пас на правом краю чужой штрафной и выкатил мяч на защитника Жоау Канселу, который отправил мяч под перекладину ворот.

На 30-й минуте Илкай Гюндоган обокрал соперника у чужой штрафной, прокинул мяч себе на ход мимо защитника хозяев Дары О'Ши и пробил прицельно в угол ворот.

Ещё до перерыва, на второй добавленной к первому тайму минуте, нападающий "горожан" Рияд Марез сделал счёт неприличным.

На 57-й минуте Рияд Марез получил пас на правом краю чужой штрафной и точно прострелил во вратарскую, где Рахим Стерлинг ударом в касание замкнул передачу алжирца.

Таким образом, "Манчестер Сити" одержал седьмую победу подряд в АПЛ.

Подопечные Хосепа Гвардиолы в 19 матчах набрали 41 очко и занимают первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. "Вест Бромвич" (11) — на предпоследнем, 19-м месте.

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